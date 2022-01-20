В этом году стоимость автомобиля, за который нужно будет платить транспортный налог, будет начинаться с 2 437 500 грн. Ставка налога – 25 000 гривен за каждый легковой автомобиль, который является объектом налогообложения. Налог уплачивается один раз в год.

Ежегодно до 1 февраля Минэкономики на своем официальном сайте публикует перечень легковых автомобилей, которые подлежат обложению транспортным налогом.

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Под уплату налога подпадают транспортные средства, с года выпуска которых прошло не больше пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, который должен содержать следующие данные в отношении этих автомобилей: марка, модель, год выпуска, объем двигателя, тип горючего.

В 2021 году в перечень Минэкономики попали следующие бренды: Aston Martin, Audi, Bentley, Tesla, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Cadillac, Maserati, Lexus, Rolls-Royce, а также Mercedes-Benz, Land Rover, Chevrolet и BMW.

В этом году стоимость автомобиля, за который нужно будет платить транспортный налог, будет начинаться с 2 437 500 грн.

Стоимость авто определяется Минэкономики по специальной методике (учитывают марку, модель, год выпуска, объем цилиндров двигателя, типа горючего), установленной КМУ, по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года исходя из марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя, типа горючего.

Ставка налога устанавливается из расчета на календарный год в размере 25 000 гривен за каждый легковой автомобиль, который является объектом налогообложения. Налог уплачивается один раз в год.

Транспортный налог уплачивается:

а) физическими лицами – в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;

б) юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации.

Налог уплачивается по месту регистрации объектов налогообложения и зачисляется в соответствующий бюджет.

Что касается объектов налогообложения, приобретенных в течение года, налог уплачивается физическим лицом-плательщиком, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект. Контролирующий орган направляет налоговое уведомление-решение новому владельцу после получения информации о переходе права собственности.

Что касается объектов налогообложения, приобретенных в течение года, Декларация юридическим лицом-плательщиком подается в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

За объекты налогообложения, приобретенные в течение года, налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, оставшихся до конца года, начиная с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.

В случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

В случае незаконного завладения третьим лицом легковым автомобилем, который является объектом налогообложения, транспортный налог за такой легковой автомобиль уплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором имел место факт незаконного завладения легковым автомобилем, если такой факт подтверждается соответствующим документом о внесении сведений о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований, выданным уполномоченным государственным органом.

В случае возврата легкового автомобиля его владельцу (законному владельцу) налог за такой легковой автомобиль уплачивается с месяца, в котором легковой автомобиль был возвращен в соответствии с постановлением следователя, прокурора или решением суда. Налогоплательщик обязан предоставить контролирующему органу копию такого постановления (решения) в течение 10 дней с момента получения.