Цього року вартість автомобіля, за який потрібно буде сплачувати транспортний податок, буде починатися з 2 437 500 грн. Ставка податку - 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Податок сплачується один раз на рік.

Щороку до 1 лютого Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті оприлюднює перелік легкових автомобілів, які підлягають обкладенню транспортним податком.

Читайте також: У Мінфіні розповіли про новий податок для автомобілістів

Під сплату податку підпадають транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна, тип пального.

У 2021 році в перелік Мінеконмоіки попали наступні бренди Aston Martin, Audi, Bentley, Tesla, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Cadillac, Maserati, Lexus, Rolls-Royce, а також Mercedes-Benz, Land Rover, Chevrolet та BMW.

Цього року вартість автомобіля, за який потрібно буде сплачувати транспортний податок, буде починатися з 2 437 500 грн.

Вартість авто визначається Мінекономіки за спеціальною методикою (беруть до уваги марку, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, типу пального), встановленою КМУ, станом на 1 січня податкового (звітного) року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Податок сплачується один раз на рік.

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.