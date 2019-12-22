Малыш очень хотел спасти отца, у которого случился эпилептический приступ.

Если трехлетний ребенок способен сориентироваться в критической ситуации – это уже хорошо. А когда понимает, что нужно делать – еще лучше. Одна беда: никто не сказал мелнькому Стефану Сноудену, где именно нужно искать помощи.

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Дом семьи Сноуден стоит на отшибе, в довольно глухом месте, поэтому по улицам своего квартала Стефан проехал без приключений и препятствий, после чего на своем бэби-каре выехал на автомагистраль с оживленным движением. Он успел преодолеть меньше километра, прежде чем на крошечного автомобилиста обратили внимание две местные жительницы. Они остановили мальчика и начали расспрашивать. Так они узнали, что Стефан направляется в ближайший город, чтобы позвать на помощь врача для своего папы.

"Мы очень благодарны женщинам за быстрые и смелые действия. Они предотвратили трагедию, которая могла произойти с этим ребенком", – прокомментировали событие в полиции. Также правоохранители рассказали, что отцу Стефана стало плохо – у него был эпилептический приступ. Матери в тот момент рядом не было – она ​​отлучилась из дома для встречи с подругой. Когда отец потерял сознание, малыш не испугался и не растерялся, а пошел к своей машинки Paw Patrol и отправился за помощью.

Позже отец, оправившийся после приступа, сказал, что гордится сыном, который поспешил за помощью, также он безмерно благодарен женщинамспасительницам. А малыша обещал научить правилам безопасности и объяснить, как нужно действовать в подобных обстоятельствах.

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