Малюк дужє хотів врятувати батька, в якого стався епілептичний напад.

Якщо трирічна дитина спроможна зорієнтуватись у критичній ситуації – це вже добре. А коли розуміє, що потрібно робити – ще краще. Одна біда: ніхто не сказав малому Стефану Сноудену, де саме потрібно шукати допомоги.

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Дім родини Сноуден стоїть на відшибі, в досить глухому місці, тому по вулицях свого кварталу Стефан проїхав без пригод та перешкод, після чого на своєму бебі-карі виїхав на автомагістраль з пожвавленим рухом. Він встиг подолати менше кілометра, перш ніж на крихітного автомобіліста звернули увагу дві місцеві жительки. Вони зупинили малого та почали розпитувати. Так вони дізнались, що Стефан прямує у найближче місто, аби покликати на допомогу лікаря для свого тата.

“Ми дуже вдячні жінкам за швидкі й сміливі дії. Вони запобігли трагедії, яка могла статися з цією дитиною”, – прокоментували подію у поліції. Також правоохоронці розповіли, що батькові Стефана стало зле – у нього був епілептичний напад. Матері у той момент поруч не було – вона відлучилась з дому для зустрічі з подругою. Коли батько знепритомнів, малюк не злякався і не розгубився, а пішов до своєї машинки Paw Patrol та вирушив за допомогою.

Пізніше батько, що оговтався після нападу, сказав, що пишається сином, який поспішив за допомогою, також він безмірно вдячний жінкам рятівницям. А малого обіцяв навчити правилам безпеки та пояснити, як потрібно діяти у подібних обставинах.

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