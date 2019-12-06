Знайомі правила, нові активи – любителям настільних ігор сподобається.

“Монополія” з’явилась на початку минулого століття і зтих часів завоювала широку популярність по усьму світу, перевидавалась тисячі разів з різними варіаціями та під різними назвами, але принцип і ігрова ціль залишаються незмінними: переможцем покрокової економічної стратегії стає той, хто доведе суперників до банкрутства і стане монополістом на ігровій карті.

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Nuerburgring-shop запропонував свою версію легендарної гри. Тематична Monopoly, присвячена “Зеленому пеклу”, має незмінні правила – гравці кидають кубик і ходять по черзі, скуповуючи власність на своєму шляху. Як можна здогадатись, це різні ділянки 12,9-кілометрової Нордшляйфе. Переможець врешті стає повноправним власником усього Нюрбургрінгу.

Фото: ділянки і повороти Нюрбургрінга / wikipedia

Якщо вас зацікавила ця гра, ви маєте знати про неї дві речі: купити її можна онлайн на сайті Нюрбургрінга за 44,95 євро, але правила та усі тексти у грі надруковані виключно німецькою мовою. Таким чином, з Monopoly Nürburgring можна не лише розважитись, а й вивчити кілька трекових слів, як то Brünnchen, Pflanzgarten, Schwalbenschwanz, Bergwerk чи Galgenkopf.

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