Знакомые правила, новые активы – любителям настольных игр понравится.

"Монополия" появилась в начале прошлого века и с тех времен завоевала широкую популярность по всему миру, переиздавалась тысячи раз с разными вариациями и под разными названиями, но принцип и игровая цель остаются прежними: победителем пошаговой экономической стратегии становится тот, кто доведет соперников до банкротства и станет монополистом на игровой карте.

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Nuerburgring-shop предложил свою версию легендарной игры. Тематическая Monopoly, посвященная "Зеленому аду", имеет неизменные правила – игроки бросают кубик и ходят по очереди, скупая собственность на своем пути. Как можно догадаться, это разные участки 12,9-километровой Нордшляйфе. Победитель в конце становится полноправным владельцем всего Нюрбургринге.

Фото: участки и повороты Нюрбургринга / wikipedia

Если вас заинтересовала эта игра, вы должны знать о ней две вещи: купить ее можно онлайн на сайте Нюрбургринга за 44,95 евро, но правила и все тексты в игре напечатаны исключительно на немецком языке. Таким образом, с Monopoly Nürburgring можно не только развлечься, но и изучить несколько трековых слов, как Brünnchen, Pflanzgarten, Schwalbenschwanz, Bergwerk или Galgenkopf.

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