Арендная фирма заявляет, что потеряла более миллиона долларов, из-за частых ремонтов электрокаров Маска.

Компания IUnicorn, также известная как Shenma Zhuanche, сдает в аренду автомобили в Китае. Как сказано на билбордах, из-за частых поломок машин Tesla фирма потеряла около миллиона долларов.

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На своей странице в социальной сети Weibo компания IUnicorn критикует Tesla за плохой контроль качества в Китае. С этими же претензиями фирма запустила антирекламную кампанию на электронных билбордах на Таймс-сквер. По данным Quartz, компания арендовала три билборда, с помощью которых хочет пристыдить автопроизводителя, привлечь внимание к проблеме и вызвать его на диалог – совсем как в фильме "Три билборда на границе Эббинг, Миссури".

Компания IUnicorn заявляет, что 20% автомобилей Tesla, которые есть в автопарке IUnicorn, постоянно находятся в ремонте. Во временном выражении потери составляют 58 тысяч рабочих часов, которые были потрачены на ремонт.

По информации IUnicorn, компания обращалась к Tesla несколько раз, но у производителя автомобилей "низкая эффективность во внутренних коммуникациях”, а рассмотрение жалоб отнимает слишком много времени.

Заголовки трех билбордов говорят: "Tesla признает это или нет", "Tesla исправит это или нет", "Tesla возместит это или нет". Все надписи – на китайском. А на Таймс сквер их разместили из-за того, что на местной бирже зарегистрированы акции Tesla, а котировки ценных бумаг постоянно показывают на световых инфо-лентах рядом с билбордами.

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