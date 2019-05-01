Орендна фірма заявляє, що втратила більше мільйона доларів, через часті ремонти електрокарів Маска.

Компанія IUnicorn, також відома як Shenma Zhuanche, здає в оренду автомобілі у Китаї. Як сказано на білбордах, через часті поламки машин Tesla фірма втратила близько мільйона доларів.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Weibo компанія IUnicorn критикує Tesla за поганий контроль якості в Китаї. З цими ж претензіями фірма запустила антирекламну кампанію на електронних білбордах на Таймс-сквері. За даними Quartz, компанія орендувала три білборди, з допомогою яких хоче присоромити автовиробника, привернути увагу до проблеми і викликати його на діалог – зовсім як у фільмі “Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі”.

Компанія IUnicorn заявляє, що 20% автомобілів Tesla, що є в автопарку IUnicorn, постійно знаходяться в ремонті. У часовому вираженні втрати становлять 58 тисяч робочих годин, які були витрачені на ремонт.

За інформацією IUnicorn, компанія зверталась до Tesla кілька разів, але у виробника автомобілів “низька ефективність у внутрішніх комунікаціях”, а розгляд скарг забирає надто багато часу.

Заголовки трьох білбордів говорять: “Tesla визнає це чи ні”, “Tesla виправить це чи ні”, “Tesla відшкодує це чи ні”. Усі написи – китайською. А на Таймс сквер їх розмістили через те, що на місцевій біржі зареєстровані акції Tesla, а котировки цінних паперів постійно показують на світлових інфо-стрічках поряд з білбордами.

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