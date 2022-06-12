Российская техника будет уничтожать своих прежних хозяев.

Украинские специалисты ремонтируют новые захваченные российские танки. Среди них попадаются довольно новые образцы. Например, сейчас на ремонте находятся по меньшей мере два танка Т-90А.

Фотографию с трофейными танками обнародовали в твиттере Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: Two captured Russian T-90A tanks with Ukrainian forces - these are one of the most modern tanks which have been deployed by the Russian army in Ukraine.

After repair these two will join the ranks of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/X0UdEDq543 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2022

На одном из них виден украинский флаг. Вероятно, именно эти российские танки были захвачены во время боев на южном направлении.

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Это не первые захваченные российские танки этого типа. В апреле украинские специалисты по технике уже отремонтировали один из захваченных танков Т-90А.

На бронетехнике российская символика была зарашена. Также для танка подготовили камуфляжную сетку.



Трофейный российский Т-90А Фото: Arslon Xudosi

Основной боевой танк российской армии Т-90А является глубокой модернизацией танков серии Т-72Б, направленной на значительное улучшение всех боевых характеристик машины.

Модификация Т-90 под индексом А выпускалась с 2004 по 2011 годы. На нее устанавливался двигатель В-92С2 мощностью 1000 л. с., улучшенная сваренная башня повышенной устойчивости вместо литой и пушка 2А46М-5.