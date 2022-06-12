Російська техніка буде знищувати своїх колишніх господарів.

Українські фахівці ремонтують нові захоплені російські танки. Серед них трапляються досить нові зразки. Наприклад, зараз на ремонті перебувають щонайменше два танки Т-90А.

Фотографію з трофейними танками оприлюднили у Твітері Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: Two captured Russian T-90A tanks with Ukrainian forces - these are one of the most modern tanks which have been deployed by the Russian army in Ukraine.

After repair these two will join the ranks of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/X0UdEDq543 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2022





На одному з них видно український прапор. Імовірно, саме ці російські танки були захоплені під час боїв на південному напрямку.

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Це не перші захоплені російські танки цього типу. У квітні українські фахівці з техніки вже відремонтували один з захоплених танків Т-90А.

На бронетехніці російська символіка була зафарбована. Також для танка підготували камуфляжну сітку.



Трофейний російський Т-90А Фото: Arslon Xudosi

Основний бойовик танк російської армії Т-90А є глибокою модернізацією танків серії Т-72Б, спрямованої на значне покращення всіх бойових характеристик машини.

Модифікація Т-90 під індексом А випускалася з 2004 по 2011 роки. На неї встановлювався двигун В-92С2 потужністю 1000 к.с., покращена зварна башта підвищеної стійкості замість литої та гармата 2А46М-5.