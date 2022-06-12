Російська техніка буде знищувати своїх колишніх господарів.
Українські фахівці ремонтують нові захоплені російські танки. Серед них трапляються досить нові зразки. Наприклад, зараз на ремонті перебувають щонайменше два танки Т-90А.
Фотографію з трофейними танками оприлюднили у Твітері Ukraine Weapons Tracker.
На одному з них видно український прапор. Імовірно, саме ці російські танки були захоплені під час боїв на південному напрямку.
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Це не перші захоплені російські танки цього типу. У квітні українські фахівці з техніки вже відремонтували один з захоплених танків Т-90А.
На бронетехніці російська символіка була зафарбована. Також для танка підготували камуфляжну сітку.
Трофейний російський Т-90А Фото: Arslon Xudosi
Основний бойовик танк російської армії Т-90А є глибокою модернізацією танків серії Т-72Б, спрямованої на значне покращення всіх бойових характеристик машини.
Модифікація Т-90 під індексом А випускалася з 2004 по 2011 роки. На неї встановлювався двигун В-92С2 потужністю 1000 к.с., покращена зварна башта підвищеної стійкості замість литої та гармата 2А46М-5.