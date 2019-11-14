Необычный седан продавался на аукционе eBay Motors в США. Возможно, автор проекта испугался собственного творения и просто хотел от него избавиться?

Зачем и каким образом под капотом “седана-чемодана” Volvo 960, образца 1992 года, прописался 10,3-литровый мотор Chevrolet, доведенный до безумия в мастерской Dart Racing – история умалчивает. Но количество ставок на этот лот свидетельствует о том, что кому-то это нужно.

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Согласно описанию продавца, проект родился в прошлом году. Это творение мастерской Dart Racing. Автомобиль 1992 года выпуска был оснащен мощным 10,3-литровым V8, четырьмя(!) турбинами XS Power, нагнетателем TBS и системой закиси азота. Работает все на электронном блоке управления двигателем Megasquirt с системой впрыска MSD. Охлаждение осуществляется двумя электрическими водяными насосами, двумя вентиляторами и двумя радиаторами. Автомобиль работает на гоночном топливе с октановым числом 116, которое хранится в 75-литровом бензобаке в багажнике.

Фото: монструозный Volvo 960 / eBay Motors

Мощность этого монстра составляет 3000 лошадиных сил и 4260 Нм крутящего момента. Все обороты направляются на заднюю ось через автоматическую коробку передач 4L85e. Услышать “громовержца” можно в видео ниже.

Торги завершились сегодня с финальной ставкой в смехотворные 12,5 тысяч долларов – одни турбины в нем стоят столько же!

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