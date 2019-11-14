Незвичайний седан продавався на аукціоні eBay Motors в США. Можливо, автор проекту злякався власного творіння і просто хотів від нього спекатись?

Навіщо і яким чином під капотом “седана-чемодана” Volvo 960, зразка 1992 року, прописався 10,3-літровий мотор Chevrolet, доведений до безумства в майстерні Dart Racing – історія замовчує. Але кількість ставок на цей лот свідчить про те, що комусь це потрібно.

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Відповідно до опису продавця, проект народився минулого року. Це творіння майстерні Dart Racing. Автомобіль 1992 року випуску був оснащений потужним 10,3-літровим V8, чотирма(!) турбінами XS Power, нагнітачем TBS і системою закису азоту. Працює усе на електронному блоці управління двигуном Megasquirt з системою впорскування MSD. Охолодження здійснюється двома електричними водяними насосами, двома вентиляторами і двома радіаторами. Автомобіль працює на гоночному паливі з октановим числом 116, яке зберігається у 75-літровому бензобаку в багажнику.

Фото: монструозний Volvo 960 / eBay Motors

Потужність цього монстра становить 3000 кінських сил і 4260 Нм крутного моменту. Усі оберти спрямовуються на задню вісь автомобіля через автоматичну коробку передач 4L85e. Почути “громовержця” можна у відео нижче.



Торги завершились сьогодні з фінальною ставкою у сміхотворні 12,5 тисяч доларів – одні турбіни в ньому коштують стільки ж!

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