На проспекте Гагарина заработала выделенная полоса для движения общественного транспорта. Это не построенная новая полоса, просто ее сделали за счет сужения дороги для автомобилистов.

На днях на проспекте Гагарина запустили полосу для движения общественного транспорта. Длина полосы – около 2 км в обоих направлениях. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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"Теперь автобусные маршруты №№ 6, 33Т, 63 и 118, которые ежедневно перевозят более 30 тысяч пассажиров будут иметь такую необходимое и важное для общественного транспорта преимущество – собственная полоса и, как следствие, возможность избегать пробок и соблюдать график движения", – отметил чиновник.

Кроме пассажиров общественного транспорта, преимущество от изменений в организации дорожного движения на проспекте Гагарина почувствуют и велосипедисты. Ведь согласно Правилам дорожного движения им разрешено движение по полосам общественного транспорта.

Чиновник напомнил, что две недели назад "свою" полосу получил общественный транспорт, который курсирует на ул. Братиславская. И на сегодня в Киеве уже "работают" 30 выделенных полос для движения общественного транспорта.

Впереди обустройство таких полос на Харьковском шоссе, проспекте Правды, улицах Луговой и Ивашкевича.