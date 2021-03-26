Мэр Киева Виталий Кличко ответил на намерения частных перевозчиков повысить стоимость проезда в маршрутках. Также он был очень удивлен куда киевляне ездят на маршрутках.

Мэр столицы прокомментировал намерения перевозчиков повысить плату за проезд в маршрутках.

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"Относительно намерений перевозчиков повысить тариф на перевозку, то напомню: городские власти последние 6 лет не регулируют установление тарифов на перевозку в частных маршрутках.

Частные перевозчики готовят обоснования и предупреждают за 7 дней организатора перевозок (департамент транспортной инфраструктуры КГГА) и пассажиров. Обоснованность тарифа проверяют контролирующие органы. В том числе и Антимонопольный комитет.

А намерение Ассоциации перевозчиков обратиться к властям столицы официально запретить работу маршруток я уже комментировал и еще раз скажу: это манипуляция! Частные маршрутки – это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать работать им или нет. Я понимаю, что сейчас сложно всему бизнесу. Кризис затронул все его сферы. Но шантажировать людей и городские власти – это неприемлемо", написал Кличко на своей странице в соцсети.

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"С введением строгих ограничений мы видим, какие очереди на остановках общественного транспорта. Те, кому не надо ехать на работу или в неотложных делах, оставайтесь дома. Не пользуйтесь общественным транспортом, дайте возможность доехать на работу тем киевлянам, которые обеспечивают деятельность критически важных сфер города. Потому что получается, что у нас локдаун, закрыты заведения, учреждения – а люди штурмуют транспорт. Куда они все едут?", – интересуется господин Кличко.

"Сегодня весь общественный коммунальный транспорт работает на маршрутах. Из наземного транспорта это – 1131 единица подвижного состава. Троллейбусы, автобусы, трамваи. Работает и метро. Но – подчеркну – транспорт не останавливали исключительно для того, чтобы пассажиры, которым нужно ехать на работу, которые работают в сферах жизнеобеспечения города, могли на нее добраться", – отметил мэр столицы.