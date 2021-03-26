Мер Києва Віталій Кличко відповів на наміри приватних перевізників підвищити вартість проїзду у маршрутках. Також він був дуже здивований куди кияни їздять на маршрутках.

Мер столиці прокоментував наміри перевізників підвищити плату за проїзд у маршрутках.

Читайте також: Кличко відмовився забороняти роботу маршруток у столиці

"Щодо намірів перевізників підвищити тариф на перевезення, то нагадаю: міська влада останніх 6 років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках.

Приватні перевізники готують обґрунтування і попереджають за 7 днів організатора перевезень (департамент транспортної інфраструктури КМДА) і пасажирів. Обгрунтованість тарифу перевіряють контролюючі органи. В тому числі і Антимонопольний комітет.

А намір Асоціації перевізників звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток я вже коментував і ще раз скажу: це маніпуляція! Приватні маршрутки - це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати працювати їм чи ні. Я розумію, що зараз складно всьому бізнесу. Криза зачепила всі його сфери. Але шантажувати людей і міську владу – це неприйнятно", написав Кличко на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте також: У громадському транспорті відбувається близько 30% заражень Covid-19

"Із запровадженням суворих обмежень ми бачимо, які черги на зупинках громадського транспорту. Ті, кому не треба їхати на роботу чи в невідкладних справах, залишайтеся вдома. Не користуйтеся громадським транспортом! Дайте можливість доїхати на роботу тим киянам, які забезпечують діяльність критично важливих сфер міста. Бо, виходить, що в нас локдаун, зачинені заклади, установи - а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть?", – цікавиться пан Кличко.

"Сьогодні увесь громадський комунальний транспорт працює на маршрутах. Із наземного транспорту це - 1131 одиниця рухомого складу. Тролейбуси, автобуси, трамваї. Працює і метро. Але - підкреслю – транспорт не зупиняли виключно для того, щоб пасажири, яким потрібно їхати на роботу, які працюють в сферах життєзабезпечення міста, могли на неї дістатися", – зауважив мер столиці.