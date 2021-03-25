Приватні маршрутні перевізники Києва звернуться до Київської міської держадміністрації з проханням зупинити їх роботу. Мер Києва звинуватив їх в маніпуляції та відмовився забороняти роботу.

В умовах жорстких карантинних обмежень приватним перевізникам загрожує банкрутство, повідомив глава Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Читайте також: У громадському транспорті відбувається близько 30% заражень Covid-19

"Ми будемо просити київську міську владу офіційно припинити роботу маршрутних таксі. Залишити тільки автобуси, тролейбуси, трамваї і метро. Проблема навіть не в 11 пасажирів (50% пасажирських місць в маршрутці, - ред.), Які не дають покрити навіть витрати на пальне , а проблема з водіями", - заявив Моїсеєнко.

За словами Моїсеєнко, на сьогодні на приватних водіїв складено понад 100 протоколів на 17 000 грн штрафу за порушення карантинних обмежень. Через це водії самовільно почали припиняти роботу і повертатися в парки.

"Водії не можуть обмежити кількість людей, які заходять в салони. У нас за ці два дні багато конфліктних ситуацій: людям потрібно їхати на роботу, вони не хочуть чути про обмеження, вони блокують двері, б'ють вікна, лізуть в бійку до водіїв і водії відмовляються працювати", - заявив Моїсеєнко.

Він додав, що більшість приватних перевізників збанкрутують за тиждень, працюючи в умовах "червоної" зони і обмежень по кількості пасажирів. "Возити по 11 пасажирів - дуже збитково для нас. Якщо ми просто стоїмо, ми зазнаємо збитків. Якщо ми працюємо, ці збитки ще більше", - заявив Моїсеєнко в коментарі Інтерфакс-Україна.

Читайте також: Німці масово відмовляються від громадського трансопрту

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі Україна 24 назвав прохання маршрутників близьким до маніпуляції. "Це близько до маніпуляції. Таким же чином я можу сказати, що на сьогоднішній день весь транспорт в Києві дотаційний. Він неприбутковий. Приватні маршрутки повинні вирішувати на свій розсуд. В цьому плані "забороніть мені, тому що я не зможу возити” - це маніпуляція", - заявив мер Києва.

Він додав, що в разі зупинки роботи маршруток Київ не зможе їх замінити. "Весь транспорт - трамваї, тролейбуси, всі автобуси, метрополітен - 100% комунального транспорту знаходиться на маршрутах. Щось додатково нарощувати - звідки", - заявив Кличко.