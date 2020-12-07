Глава Держпродспоживслужби зазначив, що зараження переважно відбувається у маршрутках.

У громадському транспорті відбувається до 30% випадків інфікування коронавірусом. Про це заявив Олег Рубан, глава Держпродспоживслужби Києва, передає "Україна 24".

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Глава Держпродспоживслужби зазначив, що зараження переважно відбувається у маршрутках через недотримання карантинних обмежень.

"Щодо транспорту. Відповідно до епідрозслідувань, які ми проводимо з березня місяця, 20-30% інфікування відбувається саме у транспорті. Саме у маршрутних таксі через недотримання правил. Тому необхідно впроваджувати і обмежену роботу транспорту. Або чітко контролювати обмежувальні заходи саме в транспорті", - пояснив Рубан.

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