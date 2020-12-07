За це порушення зовсім скоро почнуть штрафувати автовласників.

Камера запущена у тестовому режимі, а це значить, що поки штрафи не виписуватимуть. Утім, через певний період цю функціональність все ж запустять офіційно і власники автомобілів отримуватимуть штрафи.

“В день - більше 1000 порушень. Тепер водії не будуть об'їжджати затори смугою громадського транспорту”, - прокоментував запуск системи Глава Державного агентства інфраструктурних проектів (“Укрінфрапроект”) Кирило Хомяков.

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Наголошується, що “Укрінфрапроект” вже передав Міністерству внутрішніх справ 90 нових камер автофіксації порушень ПДР, а до кінця року планується передати МВС ще 130 таких камер.

Нагадаємо, що після включення системи автофіксаціїі у Київській області аварійність зросла на 30%.