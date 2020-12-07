За это нарушение скоро начнут штрафовать автовладельцев.

Камера запущена в тестовом режиме, а это значит, что пока штрафы не будут выписывать. Впрочем, через определенный период эту функциональность все же запустят официально и владельцы автомобилей будут получать штрафы.

"В день – больше 1000 нарушений. Теперь водители не будут объезжать пробки по полосе общественного транспорта", – прокомментировал запуск системы Глава Государственного агентства инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков.

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Отмечается, что "Укринфрапроект" уже передал Министерству внутренних дел 90 новых камер автофиксации нарушений ПДД, а до конца года планируется передать МВД еще 130 таких камер.

Напомним, что после включения системы автофиксациии в киевской области аварийность выросла на 30%.