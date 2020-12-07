Глава Госпродпотребслужбы отметил, что заражение преимущественно происходит в маршрутках.

В общественном транспорте происходит до 30% случаев инфицирования коронавирусом. Об этом заявил Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева, передает "Украина 24".

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Глава Госпродпотребслужбы отметил, что заражение преимущественно происходит в маршрутках из-за несоблюдения карантинных ограничений.

"Относительно транспорта. Согласно эпидрасследований, которые мы проводим с марта месяца, 20-30% инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", – пояснил Рубан.

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