Частные маршрутные перевозчики Киева обратятся в Киевскую городскую госадминистрацию с просьбой остановить их работу. Мэр Киева обвинил их в манипуляции и отказался запрещать работу.

В условиях жестких карантинных ограничений частным перевозчикам грозит банкротство, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

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"Мы будем просить киевскую городскую власть официально прекратить работу маршрутных такси. Оставить только автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Проблема даже не в 11 пассажирах (50% пассажирских мест в маршрутке, – ред.), которые не дают покрыть даже расходы на топливо, а проблема с водителями", - заявил Моисеенко.

По словам Моисеенко, на сегодня на частных водителей составлено более 100 протоколов на 17 000 грн штрафа за нарушение карантинных ограничений. Из-за этого водители самовольно начали прекращать работу и возвращаться в парки.

"Водители не могут ограничить количество людей, которые заходят в салоны. У нас за эти два дня много конфликтных ситуаций: людям нужно ехать на работу, они не хотят слышать об ограничениях, они блокируют двери, бьют окна, лезут в драку к водителям и водители отказываются работать", – заявил Моисеенко.

Он добавил, что большинство частных перевозчиков обанкротятся за неделю, работая в условиях "красной" зоны и ограничений по количеству пассажиров. "Возить по 11 пассажиров – очень убыточно для нас. Если мы просто стоим, мы терпим убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше", – заявил Моисеенко в комментарии Интерфакс-Украина.

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Мэр Киева Виталий Кличко в эфире Украина 24 назвал просьбу маршрутчиков близкой к манипуляции. "Это близко к манипуляции. Таким же образом я могу сказать, что на сегодняшний день весь транспорт в Киеве дотационный. Он неприбыльный. Частные маршрутки должны решать по своему усмотрению. В этом плане "запретите мне, потому что я не смогу возить” – это манипуляция", – заявил мэр Киева.

Он добавил, что в случае остановки работы маршруток Киев не сможет их заменить. "Весь транспорт – трамваи, троллейбусы, все автобусы, метрополитен – 100% коммунального транспорта находится на маршрутах. Что-то дополнительно наращивать – откуда", – заявил Кличко.