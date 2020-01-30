Столичная власть взялась за подсчеты, чтобы улучшить трафик и уменьшить пробки.

Советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что подобные измерения проводятся впервые за 28 лет. Исследования помогут выявить комплекс проблем и обеспечить положительную динамику по индексу загрузки дорог города уже в 2020 году.

Читайте также: Кабмин рассматривает новые правила растаможивания: коэффициент возраста могут отменить

В столице будет создана специальная платформа мониторинга и оценки дорожного движения. Она позволит точечно решить проблему пробок в конкретных местах, например, оптимизировать работу светофоров или устранить узкие места на дорогах.

В рейтинге пробок за прошлый год Киев занял 12 место в мире и третье – среди европейских мегаполисов. Чтобы улучшить показатели столицы, в октябре создали координационную группу Kyiv Traffic Group по планированию и улучшению городского трафика.

С конца 2019 года в 10 раз увеличили объемы эвакуации неправильно припаркованных автомобилей, а также расчистили полосы для общественного транспорта, что в три раза увеличило скорость его движения. Также введены ограничения на движение транзитного грузового транспорта в Киеве.

Также интересно: Стало известно, сколько "евроблях" продано в Украине в 2019 году