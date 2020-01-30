Столична влада узялась за підрахунки, аби покращити трафік та зменшити затори.

Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що подібні вимірювання проводяться вперше за 28 років. Дослідження допоможуть виявити комплекс проблем і забезпечити позитивну динаміку за індексом завантаження доріг міста вже у 2020 році.

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У столиці буде створено спеціальну платформа моніторингу та оцінки дорожнього руху. Вона дозволить точково вирішити проблему заторів у конкретних місцях, наприклад, оптимізувати роботу світлофорів або усунути вузькі місця на дорогах.



У рейтингу заторів за минулий рік Київ зайняв 12 місце в світі і третє – серед європейських мегаполісів. Щоб поліпшити показники столиці, в жовтні створили координаційну групу Kyiv Traffic Group з планування та поліпшення міського трафіку.

З кінця 2019 року в 10 разів збільшили обсяги евакуації неправильно припаркованих автомобілів, а також розчистили смуги для громадського транспорту, що в три рази збільшило швидкість його руху. Також введені обмеження на рух транзитного вантажного транспорту у Києві.

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