В этом упражнении на ускорение и торможение гиперкар Koenigsegg Regera превзошел собственное достижение 2017 года.

Для разгона до 400 км/ч гиперкару Regera с гибридной силовой установкой мощностью в полторы тысячи лошадиных сил нужно лишь 31,49 секунды.

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В 2017 году знаменитый пилот Формула 1 Хуан-Пабло Монтойя за рулем Bugatti Chiron установил мировой рекорд по времени разгона до 400 км/ч и последующей полной остановке, сделав это за 41,96 секунды. Несколькими неделями позже шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS отобрал у французского соперника лавры, записав мировой рекорд на свой счет с результатом 36,44 секунды.

И хотя Bugatti выбыла из игры, шведский автопроизводитель продолжил борьбу сам с собой. Рекордное время Agera RS удалось превзойти на более поздней модели – Regera. Причем, почти в серийном исполнении, за исключением каркаса безопасности и четырехточечных ремней безопасности. Новый рекорд более чем на 10 секунд превзошел результат Bugatti и на 5 секунд лучше Agera RS – 31,49 секунды. Собственно на разгон с 0 до 400 км/ ч Regera нужно 23,65 секунды и еще 8,83 секунды для полной остановки.

Заезд проводился на одном из аэродромов Швеции заводским пилотом Koenigsegg Сонни Перссоном.

Напомним, Koenigsegg Regera оснащен гибридной силовой установкой, включающей 5.0 твин-турбо V8, три электромотора и уникальную трансмиссию Koenigsegg Direct Drive. Совокупная производительность установки – 1500 л.с. и 2000 Нм крутящего момента. Первую сотню на спидометре Regera показывает через 2,8 секунды после старта.

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