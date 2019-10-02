У цій вправі на прискорення та гальмування гіперкар Koenigsegg Regera перевершив власне досягнення 2017 року.

Для розгону до 400 км/год гіперкару Regera з гібридною силовою установкою потужністю в півтори тисячі кінських сил потрібно лише 31,49 секунди.

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У 2017 році знаменитий пілот Формула 1 Хуан-Пабло Монтойя за кермом Bugatti Chiron встановив світовий рекорд з часу розгону до 400 км/год і подальшої повної зупинки, зробивши це за 41,96 секунди. Кількома тижнями пізніше шведський гіперкар Koenigsegg Agera RS відібрав у французького суперника лаври, записавши світовий рекорд на свій рахунок із результатом 36,44 секунди.

І хоча Bugatti вибула з гри, шведський автовиробник продовжив боротьбу сам з собою. Рекордний час Agera RS вдалось перевершити на новішій моделі – Regera. Причому, майже в серійному виконанні, за винятком каркасу безпеки та чотириточкових пасків безпеки. Новий рекорд більш ніж на 10 секунд перевершив результат Bugatti і на 5 секунд кращий за Agera RS – 31,49 секунди. Власне на розгін від 0 до 400 км/ год Regera потрібно 23,65 секунди і ще 8,83 секунди для повної зупинки.



Заїзд проводився на одному з аеродромів Швеції заводським пілотом Koenigsegg Сонні Перссоном.

Нагадаємо, Koenigsegg Regera оснащений гібридною силовою установкою, що включає 5.0 твін-турбо V8, три електромотора і унікальну трансмісію Koenigsegg Direct Drive. Сукупна продуктивність установки – 1500 к.с. і 2000 Нм крутного моменту. Першу сотню на спідометрі Regera показує через 2,8 секунди, після старту.

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