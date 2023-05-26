Электромобиль Baojun Yep достигает менее 3,5 м в длину и весит всего тонну. Он имеет богатую оснастку и приличный запас хода 303 км.

В Китае официально представили новый Baojun Yep. Компактный электрический внедорожник поступает в продажу по цене от 79 800 юаней (11 300 долларов). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Электромобиль Baojun Yep создан специалистами General Motors, ведь именно у этого концерна есть китайская марка. Ряд ее моделей уже продаются вне Китая, поэтому внедорожник имеет шанс появиться и в других странах.

Новый Baojun Yep – миниатюрный внедорожник с классическим двухобъемным дизайном. У него вертикальные стойки крыши и короткие свесы кузова. Наряду со стандартной версией предложен ретровариант с большим количеством хрома для обработки. Еще одной "фишкой" модели является опционный дисплей на дверях багажника – с помощью экрана можно передавать сообщения водителям других автомобилей.

По габаритам четырехместный внедорожник сравним с Suzuki Jimny. Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 715 л, также имеется 35-литровый передний отсек.

Размеры Baojun Yep 2023:

длина – 3385 мм;

ширина – 1685 мм;

высота – 1721 мм;

колесная база – 2110 мм.

Хотя модель бюджетная, в салоне на передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея, а базовая комплектация содержит подогрев сидений и камеру заднего вида. В топовой версии за $12 700 есть камеры кругового обзора, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, удержание в полосе и контроль "слепых" зон.

Новый Baojun Yep дебютировал в 68-сильной заднеприводной версии, но позже появится и более мощный вариант с полным приводом. Внедорожник весом 1006 кг может развить 100 км/ч.

Электромобиль Baojun Yep оснащен батареей на 28,1 кВт∙ч, а его запас хода составляет 303 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за 35 минут.