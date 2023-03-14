Льготный ввоз предлагают разрешить участникам боевых действий. При этом граждане, пострадавшие от боевых действий, никаких льгот не получат.

Народные депутаты Украины подали законопроект №9058 в Верховную Раду, в котором предусмотрено упрощение ввоза в страну автомобилей для военнослужащих и участников боевых действий. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. Об этом сообщает издание autoconsulting.com.ua.

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В законопроекте №9058 предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс об освобождении от налогообложения сделок по ввозу транспортных средств участниками боевых действий, волонтерами и другими категориями лиц.

Нардеп, выступивший инициатором этого законопроекта, предлагает освободить от налогообложения ввоз на территорию Украины одного автомобиля каждым участником боевых действий для собственных нужд. Граждане, потерявшие жилье и автомобили в результате боевых действий, никаких льгот не получат.

От налогообложения операции по одноразовому ввозу на таможенную территорию Украины, в случае принятия документа, освобождаются владельцы статуса УБД, которые привлекались и принимали непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Транспортное средство, ввезенное в Украину с безвозмездным растаможиванием, не может быть отчуждено или передано во владение, пользование или распоряжение (в том числе и на основании доверенности) третьим лицам в течение трех лет с момента его государственной регистрации.

В случае, если указанные сроки нарушили и автомобиль передали третьим лицам, тогда бывший владелец обязан перечислить в бюджет таможенные платежи.