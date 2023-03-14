Пільгове ввезення пропонують дозволити учасникам бойових дій. При цьому громадяни, які постраждали від бойових дій, жодних пільг не матимуть.

Народні депутати України подали законопроект №9058 до Верховної Ради, в якому передбачено спрощення ввезення в країну автомобілів для військовослужбовців та учасників бойових дій. Відповідний законопроект було зареєстровано в парламенті. Про це повідомляє видання autoconsulting.com.ua.

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У законопроекті №9058 передбачено внесення змін до Податкового кодексу про звільнення від оподаткування операцій із ввезення транспортних засобів учасниками бойових дій, волонтерами та іншими категоріями осіб.

Нардеп, який виступив ініціатором цього законопроекту, пропонує звільнити від оподаткування ввезення на територію України одного автомобіля кожним учасником бойових дій для власних потреб. Громадяни, які втратили житло та автівки внаслідок бойових дій, жодних пільг не матимуть.

Від оподаткування операції з одноразового ввезення на митну територію України, у разі ухвалення документа, звільняються власники статусу УБС, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Транспортний засіб, що був ввезений в Україну з безоплатним розмитненням, не може бути відчужений або переданий у володіння, користування чи розпорядження (зокрема й на підставі довіреності) третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації.

У разі якщо зазначені строки порушили і автомобіль передали третім особам, тоді колишній власник зобов’язаний перерахувати до бюджету митні платежі.