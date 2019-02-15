Без использования деталей от других наборов!
Эшли Уинстон из Великобритании использовал конструктор Lego Technic Porsche 911 GT3 RS чтобы собрать копию классической Lancia Stratos.
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На своих страницах в соцсетях Эшли делится со всеми желающими методом для конверсии 911 в Stratos. Креативный британец отмечает, что для этого дела он использовал лишь те 2704 деталей, которые входят в оригинальный комплект GT3 RS.
Набор Lego Technic Porsche 911 GT3 RS создан для сборки масштабной копии автомобиля в пропорции 1:18. Особенность конструктора – полностью функциональный механизм, имитирующий роботизированную коробку PDK с двумя сцеплениями. Кроме того, у машины работает подвеска, тормоза и некоторые детали двигателя.
Еще более сложный набор в серии Technic состоит из 3599 деталей. Это модель гиперкара Bugatti Chiron с активным задним антикрылом, колесными дисками с низкопрофильной резиной, детализированным кокпитом с подвижными подрулевыми переключателями скоростей и двигатель W16 с подвижными поршнями. А если уж идти до самой вершины, то там найдете полномасштабную действующую копию Bugatti Chiron, собранную из 1 миллиона 339 деталей разных форм.
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