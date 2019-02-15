Без використання деталей від інших наборів!

Ешлі Уїнстон з Великобританії використав конструктор Lego Technic Porsche 911 GT3 RS аби скласти копію класичної Lancia Stratos.

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На своїх сторінках у соцмережах Ешлі ділиться з усіма охочими методом для конверсії 911 у Stratos. Креативний британець наголошує, що для цієї справи він використовував лише ті 2704 деталей, що входять в оригінальний комплект GT3 RS.

New office decoration finally finished. Surely grown-ups are not supposed to play with Lego anymore... pic.twitter.com/PEl4zZxz42 — Ashley Winston (@TheCarGuru) 12 февраля 2019 г.

Набір Lego Technic Porsche 911 GT3 RS створений для збирання масштабної копії автомобіля у пропорції 1:18. Особливість конструктора – повністю функціональний механізм, що імітує роботизовану коробку PDK з двома зчепленнями. Крім того, у машини працює підвіска, гальма і деякі деталі двигуна.

Ще більш складний набір серії Technic складається з 3599 деталей. Це модель гіперкара Bugatti Chiron з активним заднім антикрилом, колісними дисками з низькопрофільною гумою, деталізованим кокпітом з рухомими підрульовими перемикачами швидкостей і двигун W16 з рухомими поршнями. А якщо вже йти до самої вершини, то там знайдете повномасштабну діючу копію Bugatti Chiron, зібрану з 1 мільйона деталей 339 різних форм.

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