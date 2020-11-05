Водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП и передали материалы в суд.

Суд первой инстанции признал водителя виновным в административном правонарушении и наложил штраф в сумме 10 200 грн. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год.

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Водитель не согласился с таким решением и обжаловал штраф в апелляционном суде. В апелляционной жалобе водитель просил отменить решение суда первой инстанции и закрыть производство по делу.

Рассматривая дело, апелляционный суд сделал вывод, что «01.07.2020 вступил в силу Закон №2617-VIII, которым управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения отнесены к уголовным проступкам с включением в Уголовный кодекс соответствующей статьи (ст.286-1 УК Украины), которая является действующей на сегодняшний день, и существовала на день события»

При этом суд отметил, что «существование Закона №720-IX, который призван декриминализировать ответственность за указанные проступки с одновременным введением административной ответственности по ст. 130 КУоАП в новой редакции, учитывая избранную законодателем юридическую технику (внесение изменений в закон, а не в законодательство об уголовной ответственности и законодательства Украины Об административных правонарушениях), а также времени вступления его в законную силу 03.07.2020, то есть после вступления в силу закона №2617-VIII, делает невозможным его применение при рассмотрении данной категории дел» (решение от 30.10.2020 №686/17539/20).

С учетом указанного, суд сделал вывод, что управление в состоянии алкогольного опьянения транспортными средствами в соответствии с действующим законодательством является уголовным правонарушением.

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Указанная правовая позиция согласовывается и с официальной информацией на сайте Верховной Рады. В частности, в статье 130 Кодекса об административных правонарушениях не предусмотрена административная ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. При этом, в соответствии со статьей 286-1 Уголовного кодекса за указанные проступки предусмотрена уголовная ответственность.

По результатам рассмотрения дела апелляционный суд решил передать материалы дела в правоохранительные органы для решения вопроса относительно досудебного расследования уголовного правонарушения по статье 286-1 Уголовного кодекса.