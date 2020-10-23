Только за один день судья Печерского суда освободил от ответственности за езду в «пьяном» состоянии 13 человек в связи с окончанием предусмотренных на рассмотрение дела сроков.

За управление в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 200 грн. и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Читайте также: Как пьяным водителям удается избежать наказания

При этом, если в течение 3-х месяцев дело в суде не рассмотрелось, суд закрывает производство. В таком случае водитель освобождается от ответственности.

Только в течение 19 октября 2020 года один судья Печерского районного суда закрыл производство по 13-ти делам в связи с окончанием на момент рассмотрения дела 3-х месячного срока. Дела находились на рассмотрении в суде еще с апреля-августа 2019 года.

А именно, закрыто производство по делам №757/28918/19-п, №757/24246/19-п, №757/44241/19-п, №757/42757/19-п, №757/21314/19-п, №757/41411/19-п, №757/41408/19-п, №757/41405/19-п, №757/41458/19-п, №757/47088/19-п, №757/47173/19-п, №757/47127/19-п, №757/45736/19-п.

В частности по делу №757/47127/19-п водитель автомобиля Lanos в третий раз в течение года управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции составили 26.08.2019 протокол по ч. 3 ст. 130 КУоАП. Дело "пролежало" в суде больше года. 19.10.2020 Печерский суд закрыл производство по делу в связи с окончанием предусмотренных сроков на рассмотрение дела.

Читайте также: Как украинские суды оправдывают нетрезвых водителей: схема

Таким образом, если дело об административном правонарушении за управление в состоянии алкогольного опьянения в течение 3-х месячного срока судом не рассмотрено, производство по делу закрывается в связи с окончанием предусмотренных на рассмотрение дела сроков.