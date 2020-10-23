Лише за один день суддя Печерського суду звільнив від відповідальності за керування у «п’яному» стані 13 осіб у зв’язку із закінченням передбачених на розгляд справи строків.

За керування у стані алкогольного сп’яніння передбачено відповідальність у вигляді штрафу від 10 200 грн. та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.

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При цьому, якщо протягом 3-х місяців справа в суді не розглянулась, суд закриває провадження. У такому випадку водій звільняється від відповідальності.

Лише протягом 19 жовтня 2020 року один суддя Печерського районного суду закрив провадження по 13-ти справах у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи 3-х місячного строку. Справи перебували на розгляді в суді ще з квітня-серпня 2019 року.

А саме, закрито провадження у справах №757/28918/19-п, №757/24246/19-п, №757/44241/19-п, №757/42757/19-п, №757/21314/19-п, №757/41411/19-п, №757/41408/19-п, №757/41405/19-п, №757/41458/19-п, №757/47088/19-п, №757/47173/19-п, №757/47127/19-п, №757/45736/19-п.

Зокрема по справі №757/47127/19-п водій автомобіля Lanos втретє протягом року керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Працівники поліції склали 26.08.2019 протокол за ч.3 ст. 130 КУпАП. Справа «пролежала» в суді більше року. 19.10.2020 Печерський суд закрив провадження у справі у зв’язку із закінченням передбачених строків на розгляд справи.

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Таким чином, якщо справа про адміністративне правопорушення за керування в стані алкогольного сп’яніння протягом 3-х місячного строку судом не розглянута, провадження у справі закривається у зв’язку із закінченням передбачених на розгляд справи строків.