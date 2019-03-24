Зимний сезон оставляет на автомобиле свои суровые следы. Если проигнорировать их, ничего страшного не случится. Но только в первое время.

Ремонтировать автомобиль сегодня дорого, покупать новый – еще дороже, а продать старый – настоящая головная боль. Поэтому есть смысл заботиться о сохранности имеющейся машины, а значит, нужно поддерживать ее в исправном и внешне привлекательном состоянии.

Чтобы интерьер всегда оставался привлекательным, по окончании зимнего сезона его нужно очищать и просушивать.

Чем зима вредит машинам

Механические повреждения. Имеются в виду «шрамы» от обледенения, примерзания, жесткого снега, встреч с ледяными брустверами, бордюрами и т.п.

Износ механизмов . При низких температурах быстрее изнашиваются резиновые втулки, а также пары трения в механизмах – от вкладышей коленвала до троса привода «ручника». Но в первую очередь страдает ходовая часть.

Коррозия . Соль, которой коммунальщики обрабатывают дороги, помогает ржавчине убивать наш кузов, электрооборудование и расположенные снизу детали.

Влага. Мокрый снег и вода, попавшие в салон, портят обивку интерьера и атмосферу в нем. Отдельная тема – следы, оставленные громоздкой зимней обувью на пластике и обивочных материалах машин со светлым салоном.

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Как решать проблемы

Привести машину в порядок после зимы можно своими силами, а можно довериться мастерам СТО. В любом случае, владельцу полезно будет знать некоторые подробности. Начнем с самого необходимого и самого простого.

Сколы на лакокрасочном покрытии нужно очищать и закрашивать тонкой кистью или специальным карандашом.

Мойка по расширенной программе . Струей высокого давления нужно смыть соль не только с лакокрасочного покрытия, но и с днища, и из самых укромных уголков колесных арок.

Чистка и просушка салона . Забрав все коврики, просто оставьте машину с приоткрытыми окнами на солнце. Как вариант (вместо солнца) – надежно установите в салоне тепловентилятор, но подобный процесс сушки нужно постоянно контролировать.

Осмотр проводки , в особенности разъемы и штекеры на наличие на них и в них влаги. Внутренние полости разъемов нужно очистить от окислов и коррозии, просушить и/или обработать смазкой, вытесняющей влагу.

Сход-развал. Контроль углов установки колес – верный способ убедиться, что в ходовой части не появился серьезный износ или аварийные деформации деталей. В идеале провести предметную диагностику ходовой части, шарниры которой сильно «разбиваются» именно зимой.

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Восстановление лакокрасочного покрыти я. Имеется в виду тщательная обработка сколов и царапин антикором и их подкраска при помощи тонкой кисточки, спички или зубочистки.

Восстановление защитного покрытия днища. Все повреждения антикоррозионных слоев на днище и в колесных арках нужно исправить. Если обнажившийся после зимних «травм» металл уже начал ржаветь, прежде всего нужно зачистить ржавчину.

Такие проблемы кузова начинались когда-то с мелких повреждений антикоррозионного покрытия на днище.

Попутный контроль

И если уж вы найдете время (или деньги) для устранения вышеперечисленных сугубо зимних проблем, стоит попутно проконтролировать и несколько общих моментов, не дожидаясь планового ТО – особенно, если автомобиль уже не молод.

Состояние АКБ . Полную диагностику сделает профессиональный электрик, но даже самостоятельный замер напряжения разомкнутой цепи (при одной снятой клемме) может сказать вам о многом. Исправный заряженный аккумулятор должен показывать не ниже 12,6 вольт.

Система охлаждения . Нужно осмотреть шланги, патрубки и места их соединений на предмет потеков, трещин и зарождающихся порывов. Радиаторы должны быть чистыми, без вмятин, следов коррозии и окислений.

Система смазки . Масло на щупе должно выглядеть как масло, а не как эмульсия светлого цвета. Хорошее масло, поработавшее в моторе, не должно быть прозрачным.

Воздушные фильтры . Проверьте фильтр системы питания двигателя и фильтр салона. Срок замены первого должен быть записан в вашей сервисной книжке (или на наклейке, бирке под капотом), а второй нужно проконтролировать визуально, поскольку он может досрочно выйти из строя из-за влаги или чрезмерной загрязненности воздуха (что зимой маловероятно).

Важные мелочи. На состояние дворников, исправность механизмов дверей и светотехники зимние условия эксплуатации также влияют отрицательно. Если они хорошо ведут себя при использовании – хорошо, если к ним есть претензии – уделите время для детального осмотра.

Зимние перепады температуры ускоряют приход подобных неприятностей. Утечка жидкости может быть не столь велика, чтобы отразиться на уровне в расширительном бачке, но устранять ее нужно немедленно.

Рекомендация Авто24

Зима – один из серьезных факторов, которые старят ваш автомобиль. Поэтому даже если вы не собираетесь владеть им долгие годы, рекомендуется уделять весеннему обслуживанию специальное внимание. Ведь многие следы зимней эксплуатации становятся заметными сразу, и ездить с ними как минимум неприятно, а в некоторых случаях – и небезопасно.

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