Зимовий сезон залишає на автомобілі свої суворі сліди. Якщо проігнорувати їх, нічого страшного не трапиться. Але тільки в перший час.

Ремонтувати автомобіль сьогодні дорого, купувати новий – ще дорожче, а продати старий – справжній головний біль. Тому є сенс піклуватися про збереження наявної машини, а значить, потрібно підтримувати її в справному і зовні привабливому стані.

Щоб інтер'єр завжди залишався привабливим, по закінченні зимового сезону його потрібно очищати і просушувати.

Чим зима шкодить машинам

Механічні пошкодження. Маються на увазі “шрами” від обмерзання, примерзання, жорсткого снігу, зустрічей з крижаними брустверами, бордюрами і т. п.

Знос механізмів. При низьких температурах швидше зношуються гумові втулки, а також пари тертя в механізмах – від вкладишів коленвала до тросу приводу “ручника”. Але в першу чергу страждає ходова частина.

Корозія. Сіль, якою комунальники обробляють дороги, допомагає іржі вбивати кузов, електрообладнання і розташовані знизу деталі.

Волога. Мокрий сніг і вода, що потрапили в салон, псують оббивку інтер'єру і атмосферу в ньому. Окрема тема – сліди, залишені громіздким зимовим взуттям на пластику і оббивних матеріалах машин зі світлим салоном.

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Як вирішувати проблеми

Привести машину в порядок після зими можна своїми силами, а можна довіритися майстрам СТО. У будь-якому випадку, власнику корисно буде знати деякі подробиці. Почнемо з найбільш необхідного і найпростішого.

Відколи на лакофарбовому покритті потрібно очищати і зафарбовувати тонким пензлем або спеціальним олівцем.

Мийка за розширеною програмою. Струменем високого тиску потрібно змити сіль не тільки з лакофарбового покриття, але і з днища, і з найвіддаленіших куточків колісних арок.

Чистка і просушка салону. Забравши всі килимки, просто залиште машину з відкритими вікнами на сонці. Як варіант (замість сонця) – надійно встановіть в салоні тепловентилятор, але подібний процес сушіння потрібно постійно контролювати.

Огляд проводки, особливо роз'ємів і штекерів на наявність на них і в них вологи. Внутрішні порожнини роз'ємів потрібно очистити від окислів і корозії, просушити і/або обробити препаратом, що витісняє вологу.

Сход-розвал. Контроль кутів установки коліс – вірний спосіб переконатися, що в ходовій частині не з'явився серйозний знос або аварійні деформації деталей. В ідеалі провести предметну діагностику ходової частини, шарніри якої сильно “розбиваються” саме взимку.

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Відновлення лакофарбового покриття. Мається на увазі ретельна обробка відколів і подряпин антикором і їх підфарбовування за допомогою тонкого пензлика, сірника або зубочистки.

Відновлення захисного покриття днища. Всі пошкодження антикорозійних шарів на днищі і в колісних арках потрібно виправити. Якщо оголений після зимових “травм” метал вже почав іржавіти, перш за все потрібно зачистити іржу.

Такі проблеми кузова починалися з дрібних пошкоджень антикорозійного покриття на днищі.

Попутний контроль

І якщо вже ви знайдете час (або гроші) для усунення перерахованих вище суто зимових проблем, варто принагідно проконтролювати і кілька загальних моментів, не чекаючи планового ТО – особливо, якщо автомобіль вже не молодий.

Стан АКБ. Повну діагностику зробить професійний електрик, але навіть самостійний вимір напруги розімкнутого ланцюга (при одній знятій клемі) може сказати вам багато про що. Справний заряджений акумулятор повинен показувати не нижче 12,6 вольт.

Система охолодження. Потрібно оглянути шланги, патрубки і місця їх з'єднань на предмет підтікань, тріщин і нових поривів. Радіатори повинні бути чистими, без вм'ятин, слідів корозії та окислення.

Система змащення. Масло на щупі повинне бути маслом, а не емульсією світлого кольору. Якісне масло, яке попрацювало в моторі, не повинно бути прозорим.

Повітряний фільтр. Перевірте фільтр системи живлення двигуна і фільтр салону. Термін заміни першого повинен бути записаний у вашій сервісній книжці (або на наклейці, бирці під капотом), а другий потрібно проконтролювати візуально, оскільки він може достроково вийти з ладу через вологу або надмірну забрудненость повітря (що взимку малоймовірно).

Важливі дрібниці. На стан двірників, справність механізмів дверей і світлотехніки зимові умови експлуатації також впливають негативно. Якщо вони добре поводяться при використанні – добре, якщо до них є претензії – приділіть час для детального огляду.

Зимові перепади температури прискорюють прихід подібних неприємностей. Витік антифризу може бути не настільки великим, щоб помітно вплинути на рівень в розширювальному бачку, але усувати його потрібно негайно.

Рекомендація Авто24

Зима – один із серйозних факторів, які старять ваш автомобіль. Тому навіть якщо ви не збираєтеся володіти ним довгі роки, рекомендується приділяти весняному обслуговуванню спеціальну увагу. Адже часто сліди зимової експлуатації стають помітними відразу, і їздити з ними як мінімум неприємно, а в деяких випадках – і небезпечно.

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