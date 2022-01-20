Для обратного транзита для автомобилей с приднестровскими номерами остается один месяц.

Кабинет Министров Украины поручил Госпогранслужбе осуществлять пропуск на въезд в Украину транспортных средств с регистрационными номерными знаками непризнанной Украиной "Приднестровской Молдавской Республики" из других стран (кроме Республики Молдова) исключительно с целью транзитного проезда в Республику Молдова с 24.01.2022 по 24.02.2022, а также разрешил выезд этих транспортных средств с территории Украины в Республику Молдова с 24.01.2022 по 01.04.2022.

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Запрет на въезд в Украину из Республики Молдова и выезд таких транспортных средств из Украины в другие, кроме Республики Молдова, страны, а также разрешение на допуск к международному движению транспортных средств Республики Молдова с так называемыми "нейтральными номерами" и стикером "MD", остается неизменным.

Поэтому, если транспортное средство с номерными знаками непризнанной Украиной ПМР сейчас находится, например в Беларуси, в течение месяца со следующего понедельника – 24 января 2022 года – можно въехать на этом авто в Украину для транзита в Молдову. А если подобное авто уже находится на территории Украины, то выехать за пределы нашего государства только в Республику Молдова можно с 24 января до 01 апреля текущего года включительно.