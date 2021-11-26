В полиции напоминают, что водителям, управляющим транспортными средствами на иностранной регистрации, не стоит забывать об ограничениях, установленных Таможенным кодексом Украины.

В некоторых случаях управление такими автомобилями может быть законным, но в отношении транспортных средств с иностранной регистрацией существует немало ограничений.

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К этим ограничениям относятся:

нарушение сроков временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита;

использование такого транспортного средства для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине;

передача транспортного средства во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита.



Для водителя ответственность предусмотрена:

в виде штрафа в размере 8500 гривен.

за повторное подобное нарушение в течение года в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.



Кроме того, штрафовать украинцев за нарушение правил растаможки может не только полиция, но и таможня. В некоторых случаях штрафы составляют 170 тысяч гривен.