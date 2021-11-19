Ровно год прошел с тех пор, как в системе автофиксации нарушений ПДД пограничники начали помогать выявлять нарушителей на границе.

С 19 ноября прошлого года иностранные граждане, которые приехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые лично приехали на машинах с номерами иностранной регистрации, несут ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

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В целом в течение года пограничникам от сотрудников МВД поступило более 19 135 протоколов о выявленных правонарушителей. В течение этого года 11 640 автомобилистам сотрудники Госпогранслужбы вручили копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушение в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированное в автоматическом режиме. Сейчас 9 860 человек, а это почти 85%, уже оплатили штрафы. Нарушителей, которым сейчас вручены постановления, больше всего среди граждан Молдовы, РФ и Беларуси.

Отметим, что в случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам выносится решение о запрете повторного въезда в Украину.

Этот весьма прибыльный проект реализуется МВД вместе с Госпогранслужбой. Информационное взаимодействие позволяет устанавливать лиц, которые заехали в Украину на транспортных средствах иностранной регистрации, и в дальнейшем привлекать их к ответственности. При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Когда эта машина превышает скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией. Сотрудники полиции получают необходимые данные для составления постановления о нарушении правил дорожного движения. Далее, после его вынесения, постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает в отношении лица во время пересечения им границы.