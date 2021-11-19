Рівно рік минув відтоді, як порушників, які зафіксували камери системі автофіксації, почали виявляти прикордонники при перетині кордонів.

З 19 листопада минулого року іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, котрі особисто заїхали на машинах з номерами іноземної реєстрації, несуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

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Загалом протягом року прикордонникам від співробітників МВС надійшло понад 19 135 протоколів щодо виявлених правопорушників. Протягом цього року 11 640 автомобілістів співробітники Держприкордонслужби вручили копії постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі. Наразі 9 860 осіб, а це майже 85%, вже сплатили штрафи. Порушників, яким наразі доведені постанови, найбільше серед громадян Молдови, РФ та Білорусі.

Зазначимо, що у разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну іноземцям виноситься рішення про заборону повторного в’їзду в Україну.

Цей вельми прибутковий проект реалізується МВС разом із Держприкордонслужбою. Інформаційна взаємодія дозволяє встановлювати осіб, які заїхали в Україну на транспортних засобах іноземної реєстрації, та в подальшому притягувати їх до відповідальності. При в’їзді в Україну таких авто прикордонники вносять в базу даних номер машини, прізвище й ім’я водія та його паспортні дані. Коли ця машина перевищує швидкість, між Державною прикордонною службою і Національною поліцією відбувається автоматичний обмін інформацією. Співробітники поліції отримують необхідні дані для складання постанови про порушення правил дорожнього руху. Далі, після її винесення, постанова знову потрапляє в цю базу даних, яка автоматично спрацьовує стосовно особи під час перетинання ним кордону.