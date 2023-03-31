В бронетранспортеры Stryker поступили катковые минные тралы Light Weight Mine Roller (LWMR).

Перевозка этих минных тралов была замечена на территории Евросоюза. Военное ведомство США еще в январе сообщило о намерении передать в Украину 20 Stryker с минными катками для них.

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Light Weight Mine Roller (LWMR) защищает технику от закопанных мин и взрывных устройств – трал обезвреживает перед транспортным средством. Он находится на вооружении армии США и канадских вооруженных сил и проверен в боевых условиях.

Система имеет малый вес, но создает мощный эффект, используя гидравлическую энергию для передачи части тяжести транспортного средства на роликовые колеса. Это создает достаточное давление для взрыва мин.

LWMR можно быстро прикрепить к бронемашине или отсоединить, а также заменить другим специализированным оборудованием.

Катковые минные тралы Light Weight Mine Roller (LWMR). Март 2023. Фото: TheDeadDistrict

Напомним, 19 января Пентагон объявил, что предоставит Украине 90 бронированных машин Stryker с 20 минными катками. Бронетранспортеры Stryker Украина получит впервые. В США подчеркнули, что они очень нужны Украине.

Stryker – довольно новая техника, их начали производить с 2001 года. За это время бронетранспортеры прошли ряд модификаций и подтвердили свою эффективность. Салон бронемашин имеет дополнительную внутреннюю обшивку, которая помогает экипажу спастись даже тогда, когда бронетранспортер получит серьезное повреждение.