До бронетранспортерів Stryker надійшли каткові мінні трали Light Weight Mine Roller (LWMR).

Перевезення цих мінних тралів помітили на території Євросоюзу. Військове відомство США ще в січні повідомило про намір передати в Україну 20 Stryker з мінними катками для них.

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Light Weight Mine Roller (LWMR) захищає техніку від закопаних мін та вибухових пристроїв – трал знешкоджує їх перед транспортним засобом. Він перебуває на озброєнні армії США та канадських збройних сил та перевірений в бойових умовах.

Система має малу вагу, але створює потужний ефект, використовуючи гідравлічну енергію для передачі частини ваги транспортного засобу на роликові колеса. Це створює достатній тиск для вибуху мін.

LWMR можна швидко прикріпити до бронемашини або від’єднати, а також замінити іншим спеціалізованим обладнанням.

Каткові мінні трали Light Weight Mine Roller (LWMR). Березень 2023. Фото: TheDeadDistrict

Нагадаємо, 19 січня Пентагон оголосив, що надасть Україні 90 броньованих машин Stryker з 20 мінними катками. Бронетранспортери Stryker Україна отримає вперше. У США наголосили, що вони дуже потрібні Україні.

Stryker – доволі нова техніка, їх почали виготовляти з 2001 року. За цей час бронетранспортери пройшли низку модифікацій та підтвердили свою ефективність. Салон бронемашин має додаткову внутрішню обшивку, який допомагає екіпажу врятуватися навіть тоді, коли бронетранспортер отримає серйозне пошкодження.