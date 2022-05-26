Двигатель делает прицеп самоходным на небольшие дистанции.

У FH70 есть собственный двигатель Volkswagen объемом 1700 куб. см, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании. Кроме того, этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км на низкой скорости. То есть FH70 прицепная, но все же самодвижущаяся гаубица.

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Гаубица имеет массу 9,6 тонн с силовой установкой. Обслуживание состоит из 8 человек. Колеса оборудованы гидравлическими механизмами. В режиме стрельбы гаубица опускается на землю.

Вспомогательная силовая установка находится в раме передней части каретки. Гаубица способна двигаться со скоростью 16 км/ч. При буксировке гаубица может преодолевать брод до 1,5 м, а с помощью собственной силовой установки до 0,75 м. При отсутствии силовой установки гаубица управляется ручным насосом.

Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов обученный экипаж может производить до 6 выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд.