Двигун робить цей причіп самохідним на невеликі відстані.

У FH70 є власний двигун Volkswagen об’ємом 1700 куб. см, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Крім того, цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості. Тобто FH70 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця.

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Гаубиця має масу 9,6 тонни із силовою установкою. Обслуга складається із 8 осіб. Колеса обладнані гідравлічними механізмами. У режимі стрільби гаубиця опускається на землю.

Допоміжна силова установка розташована в рамі передньої частини каретки. Гаубиця здатна рухатися зі швидкістю 16 км/год. При буксируванні гаубиця може долати брід до 1,5 м, а за допомогою власної силової установки до 0,75 м. За відсутності силової установки, гаубиця керується ручним насосом.

Завдяки напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, практично через кожні 10 секунд.

Гаубиці почали поступати на озброєння європейських країн у 1978 році. Наразі їх використовують збройні сили таких країн як Німеччина, Італія, Великобританія, Ліван, Марокко, Естонія, Норвегія, Нідерланди.