Кабинет Министров Украины принял решение и передает на рассмотрение СНБОУ предложения по применению сроком на 50 лет ряда секторальных санкций к транспортному сектору РФ: предлагается на полувековой период закрыть границы для всего российского транспорта.

Такой срок на запрет въезда наземными путями, захода в воздушное или морское пространство определен в распоряжении № 39-р от 19 января 2023 года Кабинета Министров Украины "О внесении предложений по применению секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к транспортному сектору Российской Федерации".

Проект санкций предусматривает:

1) запрет осуществления прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения согласно международным договорам возложена на Украину, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица - резиденты Российской Федерации государственной формы собственности, юридические лица, созданные страной-агрессором);

запрет осуществления прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения согласно международным договорам возложена на Украину, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица - резиденты Российской Федерации государственной формы собственности, юридические лица, созданные страной-агрессором);

2) запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них), зарегистрированных на территории Российской Федерации;

запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них), зарегистрированных на территории Российской Федерации;

3) запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов, моторельсового транспорта) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также железнодорожного подвижного состава, зарегистрированного/взятого на учет железнодорожной администрацией (железными дорогами) Российской Федерации;

запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов, моторельсового транспорта) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также железнодорожного подвижного состава, зарегистрированного/взятого на учет железнодорожной администрацией (железными дорогами) Российской Федерации;

4) запрет плавания во внутренних водах Украины и захода в морские порты Украины:

запрет плавания во внутренних водах Украины и захода в морские порты Украины: судов под флагом Российской Федерации;

судов, владельцем / судовладельцем которых являются граждане Российской Федерации, юридические лица, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, юридические лица, конечными бенефициарными владельцами, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане Российской Федерации, физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях";

судов, осуществлявших заход в порты, расположенных на временно оккупированных территориях Украины;

судов, находящихся под наблюдением федерального автономного учреждения "Российский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и федерального автономного учреждения "Российский речной регистр" (Russian River Register);



5) непризнание квалификационных документов моряков, медицинских свидетельств и других документов, предусмотренных Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, выданных Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины;

непризнание квалификационных документов моряков, медицинских свидетельств и других документов, предусмотренных Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, выданных Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины;

6) запрет работы на судах под Государственным Флагом Украины моряков, которые являются гражданами Российской Федерации (за исключением лиц, которые находятся на территории Украины на законных основаниях) и/или имеют документы, предусмотренные Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, выданных на временно оккупированных территориях Украины.

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До 29 января Кабмин Украины должен подать проект решения на рассмотрение СНБОУ. В случае одобрения документа эти пункты станут обязательными к исполнению всеми органами исполнительной власти. В распоряжении перечислены Министерства и ведомства, отвечающие за соблюдение указанных выше требований.

Кроме этого, после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к транспортному сектору Российской Федерации поручено Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других государств о применении ограничительных мер (санкций).