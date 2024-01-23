Кабінет Міністрів України ухвалив рішення й передає на розгляд РНБОУ пропозиції щодо застосування строком на 50 років низки секторальних санкцій до транспортного сектору РФ: пропонується на півстолітній період закрити кордони для всього російського транспорту.

Такий термін на заборону в’їзду наземними шляхами, заходу в повітряний чи морський простір визначено у розпорядженні № 39-р від 19 січня 2023 року Кабінету Міністрів України "Про внесення пропозицій щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до транспортного сектору Російської Федерації".

Проєкт санкцій передбачає:

1) заборона здійснення прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами покладена на Україну, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи — резиденти Російської Федерації державної форми власності, юридичні особи, створені та/або зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації, та юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації (далі — особи, пов’язані з державою-агресором);

заборона здійснення прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами покладена на Україну, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи — резиденти Російської Федерації державної форми власності, юридичні особи, створені та/або зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації, та юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації (далі — особи, пов’язані з державою-агресором);

2) заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них), зареєстрованих на території Російської Федерації;

заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них), зареєстрованих на території Російської Федерації;

3) заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також залізничного рухомого складу, що зареєстрований/взятий на облік за залізничною адміністрацією (залізницями) Російської Федерації;

заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також залізничного рухомого складу, що зареєстрований/взятий на облік за залізничною адміністрацією (залізницями) Російської Федерації;

4) заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:

заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України: суден під прапором Російської Федерації;

суден, власником/судновласником яких є громадяни Російської Федерації, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни Російської Федерації, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;

суден, що перебувають під наглядом федеральної автономної установи “Російський морський регістр судноплавства” (Russian Maritime Register of Shipping’s) та федеральної автономної установи “Російський річковий регістр” (Russian River Register);



5) невизнання кваліфікаційних документів моряків, медичних свідоцтв та інших документів, передбачених Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що видані Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України;

невизнання кваліфікаційних документів моряків, медичних свідоцтв та інших документів, передбачених Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що видані Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України;

6) заборона роботи на суднах під Державним Прапором України моряків, які є громадянами Російської Федерації (за винятком осіб, які перебувають на території України на законних підставах) та/або мають документи, передбачені Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що видані на тимчасово окупованих територіях України.

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До 29 січня Кабмін України має подати проєкт рішення на розгляд РНБОУ. У разі схвалення документа ці пункти стануть обов'язковими до виконання усіма органами виконавчої влади. У розпорядження перераховано Міністерства та відомства, що відповідають за дотримання зазначених вище вимог.

Окрім цього, після набрання чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до транспортного сектору Російської Федерації доручено Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та інших держав про застосування обмежувальних заходів (санкцій) і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).