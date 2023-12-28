Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України повідомило про утримання на балансі станом на 26 грудня 2023 року 110 автомобілів різних марок та вікового ресурсу.

Інформацію по запиту агентства "Інтерфакс-Україна" озвучив департамент інформації та взаємодії з громадськістю секретаріату уряду, про що ресурс новин повідомив на своїй сторінці.

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На обліку перебуває:

1 од. Mercedes-Benz E320 (2002 р. в.);

1 од. Mercedes-Benz O350 (1997);

6 од. Mercedes-Benz S500L4M (2007);

1 од. Mercedes-Benz S600 (2006);

1 од. Mercedes Benz Vario (2004);

1 од. Mercedes-Benz Vito (2004);

5 од. Hyundai Ioniq Hybrid Premium (2017);

1 од. Nissan Teana (2007);

3 од. Renault Kangoo (2004-2006);

1 од. Renault Trafic (2004);

1 од. Opel Vectra 2.2 (2003);

1 од. Opel Omega (2003);

19 од. Skoda Octavia (2006-2008);

10 од. Skoda SuperB Style (2017);

2 од. Volkswagen Bora (2004);

4 од. Volkswagen Jetta (2008);

4 од. Volkswagen Multivan T6 (2017);

16 од. Volkswagen Passat (2004-2008);

1 од. Volkswagen Phaeton (2004);

1 од. Volkswagen Sharan (2008);

1 од. Volkswagen Transporter (2004-2007);

1 од Toyota Camry (2018);

1 од. Toyota Coaster (1997);

1 од. Toyota Land Cruiser 100 (2000);

1 од. Toyota Land Cruiser 200 (2015);

2 од. Toyota Proace Verso (2022;

3 од. автобусів Otokar Navigo T (2019 р. в.);

1 од. автобуса ЛАЗ 5208DL (2008);

1 од. екскаватора Борекс 3106 (1997);

1 од. ГАЗ 3302 (2008);

1 од. ГАЗ 330202-01 (2006);

1 од. ГАЗ 33021-212 (2003);

1 од. ЗіЛ 431412 (1991);

6 од. вантажівок КамАЗ (2008);

1 од. сміттєвоза ГАЗ 3307 КО-413 (2003);

1 од. сміттєвоза ГАЗ 3307 КО-413 (1993);

1 од. поливомийної машини ЗіЛ 433362-03 (2003);

1 од. навантажувальної машини МПУ 1 (2002).

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Також повідомляється, що у 2023 році автопідприємство через електронний аукціон продало 10 автомобілів на суму 3 588 429,61 грн.

Продано з аукціону:

1 од. ГАЗ 14 (1982);

1 од. ГАЗ 14-02 (1986);

1 од. Mercedes-Benz S430 (2002);

1 од. Mercedes Benz E500 (2003);

1 од. Mercedes-Benz S 600 (2000);

2 од. 2 Mercedes-Benz S320 (2001-2002);

1 од. Volkswagen Phaeton 3.2 (2004);

2 од. Skoda Octavia Tour 1.6 (2008).

Зазначається, що всі отримані кошти спрямовано до державного бюджету. Також повідомляється, що у 2023 році автопідприємство Секретаріату Кабміну не закуповувало нові автомобілі.

Уточнюється, що у 2022 році автопідприємство уряду безоплатно передало у сферу управління адміністрації Державної прикордонної служби чотири транспортні засоби.