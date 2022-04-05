Ворог знищив величезну кількість нафтобаз та два нафтопереробні заводи. Однак у Каміні не втрачають оптимізму і вірять у стабільність забезпечення українців пальним.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попри перебої з постачанням пального через ворожі обстріли нафтобаз і певні логістичні розриви, країні вдається зберігати баланс забезпечення пальним.

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"Зараз ворог розбив частину наших баз збереження пального, тому спостерігається де-не-де дефіцит, але ми бачимо баланс забезпечення країни пальним", – заявив прем’єр в інтерв’ю виданню "Новое время".

Він повідомив, що можуть бути логістичні розриви, але уряд працює з постачальниками, Укрзалізницею й Міністерством оборони. "І ми чітко бачимо баланс пального, яке потрібно нашій країні", – резюмував очільник Кабміну.

Він також заявив, що пального й коштів достатньо для проведення посівної кампанії. "Торік ми засіяли на 5% більше озимих культур, ніж позаторік. Це досить хороший аванс з погляду майбутнього врожаю. Звичайно, зараз там, де ведуться бойові дії, там, де поля заміновано, де знищено вибухами, неможливо обробляти якісь ділянки землі. Ми очікуємо зменшення на 25-30% можливості засіяти, але загалом, якщо брати темп посівної, то якщо торік на цей момент тільки в 15 областях почалася посівна, то цього року вже у 21 області. Вистачає пального, вистачає коштів", – сказав Шмигаль.

Як відомо, раніше уряд повністю обнулив акциз на бензини і дизельне пальне й знизив ПДВ з 20% до 7%. Це рішення істотно вплинуло на ціну на заправках.