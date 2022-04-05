Враг уничтожил огромное количество нефтебаз и два нефтеперерабатывающих завода. Однако в Кабмине не теряют оптимизма и верят в стабильность обеспечения украинцев горючим.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что, несмотря на перебои со снабжением горючего из-за вражеских обстрелов нефтебаз и определенных логистических разрывов, стране удается сохранять баланс обеспечения горючим.

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"Сейчас враг разбил часть наших баз хранения горючего, поэтому наблюдается кое-где дефицит, но мы видим баланс обеспечения страны горючим", – заявил премьер в интервью изданию "Новое время".

Он сообщил, что могут быть логистические разрывы, но правительство работает с поставщиками, Укрзализныцей и Министерством обороны. "И мы четко видим баланс горючего, которое нужно нашей стране", – резюмировал глава Кабмина.

Он также заявил, что топлива и средств достаточно для проведения посевной кампании. "В прошлом году мы засеяли на 5% больше озимых культур, чем в позапрошлом году. Это довольно хороший аванс с точки зрения будущего урожая. Конечно, сейчас там, где ведутся боевые действия, там, где поля заминированы, где уничтожены взрывами, невозможно обрабатывать какие-то участки земли. Мы ожидаем уменьшения на 25-30% возможности засеять, но в общем, если брать темп посевной, то если в прошлом году на данный момент только в 15 областях началась посевная, то в этом году уже в 21 области. Хватает горючего, хватает средств", – сказал Шмигаль.

Как известно, ранее правительство полностью обнулило акциз на бензины и дизельное топливо и снизило НДС с 20% до 7%. Это решение оказало существенное влияние на цену на заправках.