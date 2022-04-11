Доля новых электромобилей в общей структуре первоначальных продаж растет.

В первом квартале этого года украинский автопарк пополнили 1,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 6% меньше по сравнению с I кв. 2021, сообщает Укравтопром.

Доля новой техники из этого количества составила почти 18%, тогда как в прошлом году на нее приходилось всего 10 процентов.

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Лидером рынка полностью электрических автомобилей остается Nissan Leaf. С января по март украинцы приобрели 336 автомобилей этой модели. На втором месте Tesla Model 3 – 133 регистрации. Volkswagen e-Golf – их приобрели 78 украинцев. Интересно, что четвертым по популярности стал автомобиль Honda-Dong Feng M-NV – 73 ед. Это электрическая версия Honda HR-V.