Частка нових електромобілів в загальній структурі первинних продажів зростає.

В першому кварталі поточного року український автопарк поповнили 1,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 6% менше у порівнянні з І кв. 2021 року, повідомляє Укравтопром.

Частка нової техніки з цієї кількості склала майже 18%, тоді як минулого року на неї припадало лише 10 відсотків.

Також у тему як змінився український авторинок з початку війни

Лідером ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. Із січня по березень українці придбали 336 авто цієї моделі. На другому місці Tesla Model 3 - 133 реєстрації. Volkswagen e-Golf - їх придбали 78 українці. Цікаво, що четвертим за популярністю став автомобіль Honda-Dong Feng M-NV – 73 од. Це електрична версія Honda HR-V.

Замикає топ-5 електромобілів на українському ринку Chevrolet Bolt. З початку року 67 електромобілів цієї моделі отримали українську реєстрацію.